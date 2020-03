Polícia ainda não tem pistas de quem executou agente penitenciário

Da Redação



10/03/2020 | 23:00



Ainda não há pistas dos dois criminosos que executaram o agente penitenciário Samuel Correia Lima, 40 anos, segunda-feira, em depósito de materiais de construção na Praça Cacilda Becker, 80, no bairro Centreville, em Santo André. A Polícia Militar informou que recebeu ontem denúncia anônima, porém, “sem resultados satisfatórios” e que até o momento o autor dos sete disparos não foi identificado.

O crime ocorreu por volta das 15h50, quando um homem entrou no estabelecimento de capacete e fuzilou o agente penitenciário. Duas mulheres que estavam no local também foram feridas sem gravidade e encaminhadas ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André para avaliação. Outro homem esperava do lado de fora com motocicleta Yamaha preta, com características semelhantes as de veículo abandonado na Rua Geraldo José de Almeida, no Parque Gerassi, próximo a campo de futebol.