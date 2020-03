Terreno vira alvo de queixas

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 23:00



Há mais de um ano, moradores do Condomínio Conquista Vila Noêmia se queixam de terreno particular vizinho ao empreendimento que está constantemente alagado. Em agosto de 2018, o rompimento de tubulação de esgoto fez com que os munícipes fossem obrigados a conviver com mau cheiro por meses. A situação era agravada pelo despejo no espaço de água da chuva, já que o bairro não conta com sistema de drenagem urbana. Resolvida a questão do esgoto, as famílias seguem tendo problemas com o grande número de mosquitos, especialmente nas áreas comuns e nos apartamentos de andares mais baixos. O temor é que haja surtos de doenças como dengue, transmitida pelo Aedes aegypti.

O analista de rede Rafael Alves de Freitas, 38 anos, afirmou que já foram feitos vários contatos com a administração municipal para tentar a solução do problema, mas que nada foi feito até agora. “Todo tipo de água está indo para este terreno. Da chuva, água que normalmente as residências despejam em bocas de lobo, como a que é descartada de pias, por exemplo. Porque aqui não temos esse sistema, então vai tudo se acumulando e atraindo todo tipo de inseto”, protestou.

Representante de vendas e comerciante, David Neres, 48, relatou que a Prefeitura chegou a enviar ao local caminhões que abriram espécie de valeta no terreno, por onde a água escorreu, mas que em pouco tempo o serviço foi desfeito e o solo voltou a ficar encharcado. “A gente entende que há a possibilidade de se fazer um canal até o córrego que existe na parte de trás do terreno”, citou. Neres relatou ainda que existe entre os moradores grande preocupação com a possibilidade de o terreno constantemente molhado resultar em algum tipo de infiltração e abalo na estrutura da fundação do condomínio.

Quando houve a queixa sobre o vazamento de esgoto, a BRK Ambiental, empresa responsável pelo saneamento da cidade, concluiu a implantação da rede coletora, em outubro. A companhia ressaltou que as atividades relacionadas aos serviços de drenagem de água de chuva não estão em seu escopo de atuação. A Prefeitura de Mauá não respondeu aos questionamentos do Diário até o fechamento desta edição e não informou se existe previsão para instalação de sistemas de drenagem na área.