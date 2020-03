Coachella 2020 é adiado para outubro por conta do novo coronavírus

10/03/2020 | 20:42



O Coachella Valley Music and Arts Festival anunciou nesta terça-feira, 10, que o evento foi adiado para outubro de 2020 por conta do surto do novo coronavírus. O evento que ocorreria em abril será realizado nos dias 9, 10 e 11 e 16, 17 e 18 de outubro.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a empresa Goldenvoice, que produz o festival, não deu mais informações sobre alterações no line-up.

"Enquanto essa decisão vem num tempo de incerteza global, levamos a segurança de nossos convidados, equipe e comunidade muito a sério", diz a nota. "Pedimos a todos para seguirem as regras e protocolos das autoridades de segurança."

A medida foi tomada seguindo recomendações das autoridades do condado de Riverside, onde o festival é realizado, no estado da Califórnia.

O festival de música country Stagecoach, que seria realizado em seguida, também foi adiado. Todas os ingressos valerão para as novas datas. Fãs que não puderem comparecer serão reembolsados.