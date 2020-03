Ação social do Diário beneficia bairro Nova Gerty, em São Caetano

Flavia Kurotori

10/03/2020 | 23:01



A 15ª edição do Diário do Grande ABC nos Bairros começa no sábado na EE Professor Alfredo Burkart, no bairro Nova Gerty, em São Caetano. A ação social levará pelo menos 15 serviços de saúde, beleza e opções de entretenimento gratuitas para toda a família, das 9h às 15h.

“Temos a expectativa de poder atender boa parte da população que necessita destes serviços e entretenimento”, assinala Rosângela Marotti, professora coordenadora do núcleo pedagógico do Programa Escola da Família da Diretoria de Ensino de São Bernardo, responsável por São Caetano. “No ano passado, a EE Padre Alexandre Grigolli (também em São Caetano) reuniu cerca de 150 pessoas e esperamos receber ainda mais nesta edição.”

Para as crianças, o dia é de brincadeiras com cama elástica, brinquedão inflável, pintura de rosto e a Oficina Diarinho, que é oportunidade para conhecerem o caderno infantil do Diário e participar de atividades diversas. Outra atração será a oficina de skate, promovida pelo Jump The Gap. Já o projeto Kids Save Lives Brasil ensina os jovens a agirem em situações de emergência, além de oferecer eletrocardiograma para crianças de 8 a 12 anos.

Quem deseja cuidar da saúde poderá aproveitar o evento para medir o IMC (Índice de Massa Corporal) e receber massagem nas mãos, oferecidas pelo Instituto Constelação. A Ótica Ultra Visão oferecerá exame oftalmológico, enquanto a Prefeitura de São Caetano disponibilizará a Carreta da Saúde com atendimento médico, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e atendimento odontológico.

Os cuidados com a beleza serão fornecidos pelo Instituto Embelleze, que disponibilizará profissionais para corte de cabelo e design de sobrancelhas, e Nemawashi Cosméticos, que fará higienização de pele. E, para entreter todos os participantes, o Instituto El Kaderi realizará apresentações de dança cigana, do ventre e solo com criança especial.

A edição será coroada com o sorteio de ingressos para o cinema e de dez cestas básicas. “É gratificante participar desse tipo de ação, que ajuda quem realmente precisa”, afirma Reinaldo Santos, supervisor de vendas da Calvo. O Diário nos Bairros conta com patrocínio da CLD e do Cemitério Vale dos Pinheirais, além de apoio institucional da Prefeitura de São Caetano.