Busca por vaga reúne 1.800 em Santo André

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 23:00



A busca por uma oportunidade de emprego reuniu aproximadamente 1.800 pessoas no Centro de Santo André, ontem. O Sincomércio-ABC (Sindicato do Comércio Varejista do ABC) realizou mutirão, durante todo o dia, para o preenchimento de 100 vagas em 70 estabelecimentos da região para início imediato.

Segundo o coordenador administrativo da entidade patronal, Tayllisson Pereira dos Santos, os salários das oportunidades – que incluem vendedores, caixas e açougueiros – tinham variação entre R$ 1.200 e R$ 1.800. “O empresário, que é nosso sócio, manda requisitos de vagas na região, e muitas já tinham início imediato. Por isso tivemos a ideia de realizar o mutirão para o preenchimento rápido”, disse.

Ele afirmou que as oportunidades não possuem relação com a chegada da Páscoa, que costuma gerar grande número de vagas temporárias. “É uma reposição de cargos mesmo, e que acontece principalmente depois do Carnaval, que é quando o ano de fato começa para os brasileiros.”

A jovem Naddyla Emmanuely Barbosa dos Santos, prestes a completar 16 anos, é moradora da Vila Califórnia, em São Paulo, e enfrentou fila sob sol em busca de vaga. “Estou à procura de oportunidade para trabalhar na área administrativa como jovem aprendiz”, disse. Segundo ela, o mercado está difícil e, em sua casa, apenas o tio está empregado.

O Sincomércio-ABC deve fazer a triagem das vagas nos próximos dias e avisar os candidatos por WhatsApp. para agendar com as empresas.

Esta é a terceira edição do mutirão da entidade. Os interessados nas vagas disponibilizadas devem acessar a página do Facebook, Talentos do Comércio, onde são divulgados eventos do tipo.