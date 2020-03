CVC cancela embarques de turistas a Itália e Israel

Evaldo Novelini

do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 23:00



A CVC cancelou ontem o embarque de todos os turistas que compraram pacotes cujos roteiros passem pela Itália ou Israel. Medida foi tomada por causa da expansão do novo coronavírus, segundo comunicado interno enviado pela diretoria de vendas às lojas. Franqueados temem prejuízo, pois serão obrigados a reembolsar os clientes. Também houve queda brusca na procura por destinos estrangeiros.

“Para passageiros que ainda não iniciaram a viagem, todos os roteiros de circuitos que passem pela Itália ou Israel estão cancelados”, informa trecho do documento enviado aos lojistas da CVC e ao qual o Diário teve acesso. Consumidores que se enquadrem na situação podem solicitar a remarcação da data da viagem ou pedir o reembolso dos gastos.

O cancelamento dos embarques causou temor nos franqueados da companhia, cuja sede fica em Santo André. “Estamos em mares revoltos”, compara um deles, que só topou falar sob condição de anonimato. A tensão cresce nas lojas da companhia na medida em que o coronavírus, a nova ameaça à saúde mundial, se espalha pelo globo. “Prejuízo monstro.”

O temor dos franqueados é que a lista de países que restrinjam voos cresça nas próximas semanas. “Vamos ter de cancelar todos os internacionais”, lamenta. O pavor não é infundado. Ontem, Israel entrou no rol da CVC, um dia após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu impor quarentena a todas as pessoas que chegarem do Exterior.

A venda de pacotes turísticos internacionais despencou. “A queda foi de mais de 65% quando comparado ao mesmo período do ano passado”, atesta o franqueado. O destino turístico mais afetado foi a Itália, onde 168 pessoas morreram nas últimas 24 horas pela ação do micro-organismo, para o qual não existe vacina.

Para driblar a crise, as agências de viagens da CVC apostam nos destinos nacionais. “Tiramos todos os produtos (internacionais) da prateleira”, conta o franqueado, dizendo que pontos turísticos nacionais substituíram os estrangeiros nas vitrines das lojas.

A CVC reconhece o impacto do coronavírus nas vendas de pacotes internacionais, mas ressalta que ele se concentra na Itália e em Israel. “Nas demais regiões que não existem restrições, as programações seguem normalmente”, informa a companhia, por meio de nota encaminhada ao Diário.

De última hora, empresa altera data da divulgação do balanço de 2019

A CVC Corp, companhia de viagens com sede em Santo André, divulga amanhã os resultados financeiros do quarto trimestre de 2019. Comunicado, que sairá após fechamento da B3, a bolsa de valores de São Paulo, está cercado de expectativa. Será o primeiro balanço depois que a empresa identificou, em fato relevante anunciado em 28 de fevereiro, “indícios de erros” nos últimos quatro exercícios.

A hipótese de falhas contábeis acentuou a turbulência enfrentada pela CVC, que já vinha sofrendo efeitos de derrotas jurídicas e comerciais ao longo de 2019. Com a desvalorização das ações na bolsa, a companhia chegou a perder mais da metade do valor de mercado. Dos R$ 6,53 bilhões do último pregão do ano passado, atingiu R$ 2,99 bilhões no da última quinta-feira.

CEO da companhia, Luiz Fernando Fogaça não resistiu à desidratação da marca e anunciou que vai renunciar ao cargo no dia 30. Ele será substituído por Leonel Andrade, executivo que foi diretor-presidente da Smiles, o programa de milhagens da Gol Linhas Aéreas. Desde então, as ações da CVC sobem no mercado. Ontem, fecharam em R$ 21,76, alta de 11,59%.