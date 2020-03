Cauã Reymond fica de mau humor e usa segurança para dispensar fãs, segundo colunista

10/03/2020 | 20:11



Não é porque alguém é uma celebridade que tem que estar aberto a receber fãs a todo momento. Cauã Reymond se encontrou nessa situação durante o último sábado, 7, quando estava gravando cenas, no Rio de Janeiro, para a próxima novela das 21h da TV Globo.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o ator estava no prédio da empresa Infoglobo, no centro da cidade, quando fãs se aproximaram na esperança de conseguir uma foto, mas saíram dali apenas com decepções, porque Cauã não estaria em um bom dia.

E mais, o galã teria tomado uma precaução extra para ter certeza de que não seria abordado: a produção do folhetim designou um profissional justamente para impedir a aproximação de admiradores.

Oliveira contou que o moço não teve qualquer reação perante a atitude do segurança:

- O funcionário da Globo despachava as fãs enquanto Cauã se fazia de morto, ouvindo tudo sem dar uma palavra.

A assessoria do marido de Mariana Goldfarb respondeu a colunista afirmando que o ocorrido não é um comportamento habitual.