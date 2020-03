Avião com estrelas da série Supernatural faz pouso de emergência após explosão no motor

10/03/2020 | 20:10



Era para ser um fim de semana divertido de encontros com fãs, mas quase acabou mal... Enquanto os astros de Supernatural se dirigiam a uma convenção em Las Vegas, nos Estados Unidos, que celebrava a série, o avião em que estavam sofreu uma pane que ocasionou a explosão do motor direito - no sábado, dia 7, segundo o ET Canada.

O problema forçou a aeronave a um pouso de emergência, do qual todos saíram sãos e salvos, apesar do susto.

Jensen Ackles, Misha Collins, Alex Calvert e Richard Speight estavam a bordo do avião privado, que pertence a Jared Padalecki.

Ao chegarem no evento, os atores relembraram o ocorrido dizendo todos estavam tentando não entrar em pânico, mas que chegou um momento no qual mandaram mensagens para seus entes queridos.

A experiência acabou tendo um ponto positivo que, segundo Speight, uniu verdadeiramente os colegas de elenco.

Já Ackles parece ter ficado traumatizado com o incidente porque afirmou que nunca mais andará de avião.