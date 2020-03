Havan e Casas Bahia

Do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 23:59



A notícia de que a Havan, rede de lojas de departamentos com sede no Sul do Brasil, prepara ofensiva para invadir o Grande ABC não chega a ser surpreendente. Era questão de tempo para que a região, cujas características ajudaram a estabelecer as regras do consumo varejista por crédito, com a fundação da Casas Bahia em 1957, entrasse no radar do empresário Luciano Hang, cuja ousadia fez com que seu grupo faturasse no ano passado R$ 10,7 bilhões – o maior de sua história, iniciada em 1986 com a inauguração da primeira unidade, em espaço de 45 m² no município de Brusque, Estado de Santa Catarina.

Os planos da Havan – batizada pela junção do sobrenome de Hang com o prenome de Vanderlei de Limas, antigo sócio do grupo – para as sete cidades ainda carecem de maior clareza. A ideia original é abrir unidades das lojas, cujas fachadas emulam a da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, em cinco delas: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá. Duas devem começar a funcionar já até o fim do ano.

Espera-se que a chegada de concorrente de peso, cujo investimento inicial na região gira em torno de R$ 70 milhões, na abertura das duas primeiras lojas no Grande ABC, em Santo André e São Bernardo, sirva de estímulo à nativa Casas Bahia, que nos últimos anos, especialmente depois da morte do fundador, o polonês Samuel Klein (1923-2014), voltou as costas ao próprio quintal. Embora mantenha a sede em São Caetano, onde tudo começou, a companhia deixou de ter participação na vida comunitária – abandonou, inclusive, o patrocínio do time de futebol da cidade.

A entrada da Havan comprova que o Grande ABC segue sendo altamente atrativo a novos investidores. A chegada de mais empreendimentos é benéfica, especialmente pela geração de empregos para a população e impostos para os cofres municipais – além, é claro, de possibilitar preços mais acessíveis gerados pela concorrência. Neste cenário, é preciso ver como as companhias nativas reagirão ao ver forasteiras cantando de galo em seu quintal.