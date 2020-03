Irmã de Deborah Secco em Salve-se Quem Puder, Bruna Guerin defende a vilã: - Todos nós somos invejosos

10/03/2020 | 18:11



Na ficção, ela é Petra, a irmã invejosa de Alexia, papel de Deborah Secco em Salve-se Quem Puder, além de ser filha de Graziela, vivida por Débora Olivieri. Mas basta conversar poucos minutos com Bruna Guerin para perceber que ela não tem nada a ver com sua personagem. De voz doce e muito simpática, ela conversou com a imprensa durante os intervalos das gravações da trama e falou sobre seu papel.

A atriz já sente aos poucos o sucesso da vilã, mas se mostra tímida ao receber elogios. Se na novela ela é desprezada pelo primo vivido por Thiago Fragoso, fora da telinha a vida sentimental está muito bem, obrigada. Bruna não economiza elogios ao falar do namorado, o também ator Gabriel Godoy.

- Quem não gosta dele? Quando falo que sou a namorada, algumas pessoas até mudam e dizem: Nossa, que legal, conta aos risos.

Ao contrário de muitos, ela não defende sua personagem, mas analisa que o julgamento de sua personalidade não pode ser radical.

- Todos nós somos invejosos, nada é oito ou 80. Todo mundo tem uma parte de inveja. Só que a Petra passa do limite. Ela é sociopata, não tem a capacidade de ter empatia pelo outro. Se ela quer alguma coisa, ela passa por cima, afirma.

A atriz ainda confessa que a exposição na internet assusta um pouco e já está recebendo ataques por conta da postura de Petra.

- Eu tenho muita dificuldade com rede social por isso. A pessoa não tem rosto, tem uma foto e então fala o que quer. Fico abismada com amigas atrizes que estão sempre na rede e chego a ligar para elas e perguntar como conseguem responder e ler aquilo tudo. Recebo algumas mensagens mais agressivas sim, um dia quase tirei um print e escrevi: Meu primeiro hater, diverte-se.