Mesmo com 540 milhões de reais na conta, astro de Harry Potter é confundido com morador de rua

10/03/2020 | 18:10



Nem todo mundo que está nadando em dinheiro sabe aproveitar a fortuna a seu favor. E este é o caso de Daniel Radcliffe. Após o fim da franquia de oito filmes de Harry Potter, o ator se viu com um patrimônio acumulado de 90 milhões de libras, cerca de 540 milhões de reais. Porém, segundo ele, isso não interfere muito em sua vida, já que não faz grande coisa com seu dinheiro.

- Eu não sou particularmente extravagante. Há momentos nos quais penso: Cara, sou muito ruim em ser famoso.

Radcliffe admitiu passar por situações engraçadas por conta de sua postura relaxada durante uma entrevista ao James O?Brien, no podcast Full Disclosure. Ele contou que quando estava em Nova York, nos Estados Unidos, foi confundido com um morador de rua em um dia frio, no qual estava bastante agasalhado.

- Eu vi um cara olhando para mim e sorrindo. Depois, ele reapareceu com uma nota de cinco dólares e disse: Compre um café para você, amigo.

O astro brincou que o acontecimento fez com que ele percebesse que precisa fazer a barba mais vezes.

E o dinheiro não é o único aspecto da fama que o moço não sabe lidar. Anteriormente, ele comentou que não sabe o que fazer quando fãs se emocionam ao vê-lo.