Em trailer de nova produção de pegação do Amazon Prime, Pabllo Vittar revela se teria relação sexual com outro casal ao lado

10/03/2020 | 18:10



Se você é daqueles que curte acompanhar programas de pegação, Soltos em Floripa pode ser o seu novo vício. A produção do Amazon Prime Video estreia dia 20 de março e promete muitos amores e desamores entre os oito participantes da atração. Aliás, com o novo trailer revelado pelo serviço de streaming nesta terça-feira, dia 10, os participantes acabaram sendo revelados.

As quatro garotas e os quatro garotos escolhidos vêm de regiões diferentes do Brasil e viveram grandes emoções em uma experiência marcada por diversão, brigas e casos de amor.

Mas o que chamou mesmo a atenção foram os comentários de Pabllo Vittar sobre tudo o que rolou por lá. Isso porque os participantes são assistidos de perto por seis celebridades que comentam todas as aventuras vividas pelo grupo dentro e fora da casa - e a cantora está entre eles, assim como Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. Para que entenda como vai funcionar, além dos episódios inéditos semanais, será lançado toda terça-feira um episódio bônus chamado Soltos em Floripa: A Resenha, que mostrará as reações das celebridades aos eventos da casa com imagens do que elas estão assistindo.

E como o trailer já mostra algumas das reações das celebridades, uma das falas de Pabllo dá o que falar. Isso porque ela comenta se teria relação sexual com outro casal ao lado. Eita!

Com oito episódios de uma hora cada, o reality show promete, né?