BMW lança rede de carregadores para carros elétricos e híbridos

10/03/2020 | 17:48



A BMW acaba de anunciar, em parceria com uma startup brasileira Incharge, o lançamento de uma plataforma com serviços premium aos usuários da rede de carregamento. O sistema estará disponível inicialmente como projeto piloto em 30 pontos de recarga da cidade de São Paulo e, posteriormente, será expandido para todo o País. A novidade servirá a todos os veículos elétricos e híbridos disponíveis no país.

Carregadores para carros elétricos e híbridos

“Começamos com um app, e teremos integração com o sistemas do BMW ConnectedDrive no próximo mês, o que permitirá visualizar a disponibilidade de estações de recarga a partir do sistema de navegação dos carros BMW!”, afirma Henrique Miranda, Head de BMWi no Brasil.

O aplicativo oferece vantagens como encontrar, em tempo real, a estação mais próxima e disponível em 30 pontos da cidade de São Paulo, evitando filas e atrasos. Além disso, auxiliará a BMW e a Incharge a identificar os pontos de maior necessidade de expansão.

“Em meados do ano, vamos permitir que o cliente reserve seu carregador com até 30 minutos de antecedência, trazendo mais tranquilidade ao se dirigir a um ponto de recarga.” afirma Alexandre Abdalla, CEO da Incharge.

É possível ter, na palma da mão, informações como status, potência e energia transmitida ao veículo (em kWh). “O usuário poderá receber uma notificação quando a recarga for concluída e os usuários em espera – aqueles que desejam utilizar um ponto ocupado – também receberão uma notificação quando o ponto for liberado”, acrescenta Alexandre.

Nova tecnologia

A tecnologia funciona a partir de dados coletados do ponto de recarga e transformados em indicadores importantes para a tomada de decisão dos usuários e dos operadores.

Atualmente, a BMW possui 180 pontos de recarga para veículos híbridos e elétricos no Brasil, incluindo os equipamentos que compõem o corredor de recarga rápida que conectam as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

A plataforma Incharge pode ser acessada atualmente através do navegador web de qualquer dispositivo e estará disponível em breve nas lojas de aplicativo. No próximo mês, o sistema estará conectado ao BMW ConnectedAPP e ao BMW ConnectedDrive.

Carros elétricos vendidos no Brasil

Na galeria, confira todos os modelos elétricos que são vendidos de maneira oficial no Brasil. Carros híbridos, por terem também um propulsor a combustão, ficaram de fora da lista.

Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BYD e5 - apenas venda direta Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Hitech e.coTech2 - R$ 68.280 Foto: Divulgação Hitech e.coTech4 - R$ 72.280 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV60 - R$ 209.900 Foto: Divulgação Jac iEV60 - R$ 209.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900 Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900 Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900