Sede da ONU em NYC fecha ao público e suspende passeios turísticos guiados

10/03/2020 | 17:31



A Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu fechar ao público sua sede na cidade de Nova York. Passeios turísticos guiados foram também cancelados. O fechamento, válido inicialmente até 31 de março, é um esforço para conter o surto de contaminações por coronavírus.

A informação do fechamento da sede nova-iorquina da ONU está divulgada no site do local. "Nós lamentamos informar que, por cuidado e como medida preventiva em meio ao surto de coronavírus, a sede das Nações Unidas está fechada ao público e os passeios guiados foram todos cancelados até 31 de março", diz o aviso.

Segundo o governador Andrew Cuomo, 36 casos de contaminação por covid-19 foram confirmados na cidade de Nova York até o momento.