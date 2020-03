BBB 20: Irmão afirma que Daniel tem transtorno de déficit de atenção

10/03/2020 | 17:23



O participante Daniel tem sido alvo de críticas nas redes sociais por constantemente levar punições no BBB 20, em especial por esquecer de colocar o microfone.

No último sábado, 7, o irmão mais velho de Daniel, Tomás Lenhardt, alegou que o participante possui transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), que teria sido diagnosticado clinicamente. Ele falou em uma entrevista para o UOL, e no mesmo dia foi adicionada uma publicação na conta de Instagram do BBB que reafirmou a revelação.

"O que ele tem é um déficit de atenção e isso o faz sofrer muito", comenta a publicação. O TDAH envolve dificuldade para manter atenção em algo, hiperatividade e impulsividade. Ainda no texto da publicação é explicado que os responsáveis pela conta decidiram fazer a revelação para que as pessoas possam entender "porque ele é tão desligado".

O irmão também comentou na entrevista que Daniel havia pedido o sigilo da família quanto ao tema, mas eles julgaram necessário falar sobre, e também que ele não sabe se o participante comentou sobre o TDAH com a produção do BBB.

O participante já recebeu punições, por exemplo, por esquecer de colocar o microfone, usar copos não permitidos em festas e guardar comida que não foi comprada pelos participantes. As punições envolvem a perda de estalecas, as moedas usadas no BBB para compra de comida, e muitas pessoas criticam o fato de Daniel constantemente levar punições mas não receber nenhum voto ou mudar o comportamento.

"Quem sabe a passagem do Daniel no BBB sirva para que as pessoas que têm esse tipo de problema sejam menos julgadas por erros que cometem involuntariamente", conclui a publicação, que também conta com a hashtag "não podemos discriminar pessoas com déficit de atenção".

A revelação foi feita dois dias após surgir uma polêmica no Twitter com algumas pessoas supondo que o participante teria TDAH, enquanto outros discordaram da hipótese.