Maranhão estuda contratar banco para raio-x de setores produtivos

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 17:18



Eleito hoje presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, o prefeito de Rio Grande da Serra e mandatário do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Gabriel Maranhão (Cidadania), confirmou intenção de contratar estudo, por meio de um banco, para realizar espécie de raio-x dos setores produtivos da região. Segundo o dirigente, a instituição contratada realizaria levantamento e separar os números do setor automotivo, da área de cosméticos e da indústria química em todo o Grande ABC. O presidente do Consórcio, porém, alegou que a ideia ainda está em fase embrionária e que necessita de mais estudos para sua concretização.

“A gente vem com essa iniciativa pioneira, do desejo de trazer um banco para dentro da agência e vamos fazer, agora, um estudo, separando por setores aqui. A gente vai fazer este estudo para que a gente possa, de fato, fazer um raio-x para que tenhamos um retrato da realidade das indústrias separando por setores”, declarou o presidente da entidade após assembleia dos prefeitos que ocorreu na manhã de ontem. “Ainda estamos em negociação. Ainda não posso dizer, pois está em fase embrionária”, pontuou Maranhão.

A ideia vem no mesmo momento em que a Agência de Desenvolvimento Econômico, que fica dentro do escopo do Consórcio, passa por momento de mudança. A ideia é transformar a agência e uma diretoria, que integraria o Consórcio e projeto de lei deverá ser encaminhada às Câmaras da região. Formada em 1998, o órgão passou por crise financeira nos últimos anos, porém, durante gestão do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), à frente da entidade, o encerramento da agência foi descartada.

Além de Maranhão, que ocupará a presidência da agência, o órgão contará com uma vaga de vice-presidente, que será preenchida por nome apontado pelos sindicatos que fazem parte da agência. Convite foi realizado pelo presidente da entidade na tarde de ontem e o movimento sindical deverá apontar o vice até o final da semana que vem.

“A vice presidência será ligado ao Sindicato (dos Metalúrgicos do ABC). A indicação virá depois de reunião que ocorrerá hoje (ontem) para que possamos montar esse arranjo. Hoje (ontem), durante assembleia já foi deliberado e todas as universidades , todos os entes presentes, os outros sindicatos aceitaram (o nome indicado pelo Sindicato) por consenso”, pontuou Gabriel Maranhão.

Como presidente, Maranhão estabeleceu três projetos como os principais do Consórcio para este ano. O primeiro seria a construção do Piscinão Jaboticabal, obra anunciada pelo governador do Estado, João Doria (PSDB), no ano passado, para amenizar as enchentes no Grande ABC, mas qia ainda segue no papel. Outra iniciativa é o término do projeto do CCO (Centro de Controle Operacional), que tem intenção de controlar o trânsito em quatro corredores regionais. Já o terceiro projeto é a implantação de usina de tratamento de lixo que ficará em Mauá. “Fala-se em investimento de R$ 1 bilhão (para construção da usina). A Agência vai ter papel importante, já que vamos deliberar estudo que vai poder caracterizar o tipo de lixo de cada cidade”, afirmou.