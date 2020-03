Manu Gavassi revela que recebeu conselhos de Sabrina Sato antes de entrar no BBB20

10/03/2020 | 17:10



Nesta terça-feira, dia 10, foi publicado um vídeo no IGTV do Instragam oficial da cantora Manu Gavassi em que a cantora fez uma carta aberta para Sabrina Sato.

Como você já deve saber, Manu é uma das participantes da 20ª temporada do reality show Big Brother Brasil, enquanto a apresentadora participou da terceira edição do programa. Na carta, a cantora diz que sua meta era ficar a mesma quantidade de tempo que Sabrina ficou no retiro espiritual - maneira como Manu apelidou o reality - e contou:

- Você foi a única pessoa que eu contei antes de embarcar nessa grande aventura e lembro bem de suas sábias palavras: Manu, se você não beber, beijar ninguém ou dançar na piscina, ninguém vai gostar de você. Eu espero que não tenha feito nada dessas coisas, porque quando você fez foi lindo, mas eu, na minha situação, posso sofrer complicações na minha vida pessoal. De qualquer maneira, eu levo suas palavras no meu coração. Sempre.

Fofa, né?