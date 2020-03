Debute com temática indiana

Marcela Ibelli

Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 22:30



A Índia, no Sul da Ásia, tem história que remonta a cinco milênios e fascina. Não à toa que foi o tema escolhido por Stella Cordeiro para a sua festa de 15 anos, realizada no bufê Allegro, em São Caetano, para 240 convidados. “Meu desejo sempre foi que todos se divertissem. Ficamos um ano preparando a comemoração e deu tudo certo”, conta a aniversariante, que elegeu o momento mais emocionante do seu debute. “Foi a hora da abertura de pista! Foi muito bom reunir todas as pessoas que eu amo para poderem participar dessa celebração tão especial comigo. É fase de várias emoções, vivências, enfim, muitas coisas acontecem quando se completa 15 anos.”