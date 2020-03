Seleção feminina fecha participação em torneio com empate diante do Canadá

10/03/2020 | 16:54



A seleção brasileira feminina encerrou sua participação no Torneio Internacional da França com um empate contra o Canadá por 2 a 2, nesta terça-feira, na cidade francesa de Calais. O jogo foi realizado com os portões fechados no Stade de L'Épopée por causa da disseminação do coronavírus na Europa.

Na competição amistosa, o Brasil conquistou ainda um empate diante da Holanda, atual vice-campeã do mundo, por 0 a 0, na quarta-feira passada, e perdeu da campeã mundial França por 1 a 0, no último sábado, na primeira derrota sob o comando da técnica Pia Sundhage.

As três partidas serviram para Pia realizar algumas observações para fechar o grupo para os Jogos Olímpicos de Tóquio, quando o Brasil vai buscar o inédito ouro olímpico. Não à toa, o time titular começou com seis mudanças em relação ao revés diante da França.

A seleção iniciou com excelente movimentação ofensiva, com o trio de ataque formado por Bia Zaneratto, mais centralizada, Marta e Ludmilla. O primeiro gol saiu aos oito minutos, com participação de duas das três jogadoras de ataque. Marta recebeu na intermediária, avançou, tabelou com Bia e finalizou cruzado, rasteiro, sem chance para Stephanie Labbé.

O Brasil ampliou o placar aos 17 minutos. Bia Zaneratto saiu da área para receber pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. A goleira canadense não segurou e, no rebote, Ludmilla, que ocupou o espaço da companheira como referência, finalizou de pé direito para o gol vazio.

Com vantagem, o time brasileiro diminuiu o ritmo ainda no primeiro tempo. A postura se manteve na etapa final e cobrou um preço alto. O Canadá cresceu e criou algumas dificuldades para o Brasil até marcar o primeiro gol. Aos 28 minutos, Prince fez ótima jogada pelo lado direito e cruzou rasteiro para Matheson finalizar sem chance para Aline Reis.

Um minuto depois, aos 29, o Brasil ficou com uma jogadora a menos. Jucinara perdeu jogada para Sophie Schmidt na entrada da área e puxou a camisa da canadense, que ficaria livre diante de Aline. A zagueira recebeu o cartão vermelho direto.

O empate do Canadá saiu aos 41 minutos. Matheson enfiou bola para Janine Beckie nas costas da defesa brasileira, que estava mal posicionada. A canadense avançou sozinha e, antes de finalizar, ainda contou com um escorregão da goleira Aline Reis para deixar tudo igual.