Trio A-HA confirma shows pelo Brasil

Vinícius Castelli



10/03/2020 | 23:00



Um dos grupos de maior sucesso nos anos 1980, o norueguês A-HA confirmou passagem pelo Brasil no segundo semestre. A razão é a celebração de 35 anos de seu disco de estreia, Hunting High And Low, dono de faixas como Take On Me e The Blue Sky.

E, para comemorar, o trio, formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Paul Waaktaar-Savoy, toca em São Paulo, no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795), dia 11 de setembro. O valor dos ingressos e data do início das vendas ainda não foram divulgados.

Antes de São Paulo o grupo se apresenta em Curitiba, no Teatro Positivo, no dia 8. Passa ainda pelo Rio de Janeiro, dia 13, na Jeunesse Arena; Belo Horizonte, dia 16, na Expominas, e na Arena Fonte Nova, em Salvador, dia 19.