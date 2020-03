Sandra Cinto em grande exposição

Vinícius Castelli



10/03/2020 | 23:00



Sandra Cinto já alçou grandes voos ao longo da carreira. A artista plástica de Santo André já teve obras apresentadas além do território brasileiro. Em Paris, por exemplo, marcou presença no Centro Cultural Georges Pompidou e criou instalação na cidade francesa Bazouges-la-Pérouse. Já teve trabalho em leilão na casa Christie’s, de Nova York, e obras expostas na Espanha e São Paulo, Minas Gerais, entre tantos locais. Isso sem contar que seu trabalho faz parte dos acervos do tradicional salão de arte andreense Luiz Sacilotto e da Pinacoteca de São Bernardo.

Mas agora ela ganha mais do que justa homenagem na Capital paulista com a exposição Sandra Cinto: das Ideias na Cabeça aos Olhos no Céu, que toma conta de três pisos do Itaú Cultural. A abertura está marcada para hoje, às 20h, e segue em cartaz até 3 de maio, com visitação gratuita.

Entre peças já mostradas e inéditas, desenhos, pinturas, esculturas e vídeos são algumas das surpresas pinceladas para ilustrar a mostra. A curadoria é de Paulo Herkenhoff e repassa 30 anos de carreira. Há, ainda, projetos feitos por Sandra para arte pública – uma de suas marcas. São cerca de 200 peças, entre autorais e de artistas com os quais ela dialoga. A visita começa pelo subsolo-2, onde há projetos, estudos, maquetes e anotações que apresentam o método de trabalho de Sandra. No piso seguinte estão os primeiros objetos executados por ela, como pinturas, caixas, experiências sensoriais e referências históricas. Por fim, no nível superior está sua visão poética do universo.

A artista conta que começou a trabalhar nessa mostra, junto de Herkenhoff, há cerca de um ano, logo após receber o convite para o projeto. “Foi um grande mergulho em todos os trabalhos realizados nestes 30 anos. Iniciamos o processo com reuniões em meu ateliê, onde pude apresentar ao curador meus projetos, anotações, referências, forma de trabalhar, como é o meu processo de trabalho e como penso a arte. A partir destes encontros com o curador a exposição foi se desenhando.”

Sandra, que trocou a residência na região por São Paulo, por causa do deslocamento, diz que o Grande ABC está em tudo o que produz atualmente. “Cresci num bairro operário. Meu pai trabalhou 30 anos numa indústria de pneus. Ter nascido e crescido em Santo André determinou os valores de minha vida. Tenho muito orgulho de minhas raízes. A exposição mostra muito este sentimento”, diz.

Ao ver sua sua trajetória repassada agora, Sandra comemora. “Sinto uma enorme emoção e também responsabilidade”, diz. Ela confessa que nunca pensou que seria artista. “Iniciei o curso de artes com o objetivo de ser professora de educação artística por que antes de ser artista sou professora. Penso que o trabalho do artista, assim como do professor, é um sacerdócio, é preciso amar muito tudo que se faz e amar o outro para quem a obra é entregue. O reconhecimento e o respeito são fruto de uma trajetória, mas sinto que tenho muito para aprender e fazer neste ofício de artista. Como disse Paulo Freire: ‘Não há Educação sem amor’ eu acredito que também não existe arte sem amor”, encerra.



Sandra Cinto: das Ideias na Cabeça aos Olhos no Céu – Exposição. No Itaú Cultural – Av.Paulista, 149, em São Paulo. Até 3 de maio. Terça a sexta, das 9h às 20h; sábado, domingo e feriado, das 11h às 20h. Grátis.