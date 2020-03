Fernanda Souza desistiu de apresentar reality show por conta de sua separação com Thiaguinho

10/03/2020 | 16:10



Na última segunda-feira, dia 9, a colunista Fábia Oliveira publicou uma nota dizendo que Fernanda Souza teria negado convite para apresentar o reality show The Circle Brasil, que estreia dia 11 de março, na Netflix.

Segundo a colunista, Giovanna Ewbank não era a principal opção do streaming. A cantora Iza era a primeira opção, mas já tinha fechado sua participação no programa The Voice Brasil ao lado de Ivete Sangalo, Lulu Santos e Carlinhos Brown. A segunda opção da Netflix era Fernanda Souza, que topou, assinou contrato e, por conta de uma suposta síndrome do pânico, recebeu até um esquema especial para gravações em Manchester, na Inglaterra, onde o programa é gravado.

Nesse meio tempo, o casamento de Fernanda e Thiaguinho acabou e ela desistiu de ser apresentadora do programa. A Netflix desfez o contrato com Fernanda e, depois de receber outras respostas negativas, chegou até Giovanna Ewbank que gravou toda a temporada.

Nesta terça-feira, dia 10, Fernanda entrou em contato com a coluna de Fábia e desmentiu os rumores sobre a crise de pânico e afirmou:

Estava em um ano sabático e preferi continuar de férias e viajar com a minha família! Não fiquei confortável em viajar para fora pelo período que era necessário.