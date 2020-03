Jovem que enfrentou câncer no cérebro relembra cirurgia: 'outra chance de viver'

10/03/2020 | 15:53



Registro de quando Lorena Reginato estava fazendo quimioterapia. Ela começou o seu canal no YouTube usando uma toca do desenho "Hora da Aventura" e essa virou sua marca registrada.

Lorena Reginato, conhecida pelo seu canal de games Careca TV, no YouTube, comoveu muitas pessoas por sua luta contra um câncer no cérebro aos 11 anos, em 2015. Hoje aos 16, a adolescente se curou da doença e publicou um desabafo no Instagram nesta segunda-feira, 9, para falar sobre os cinco anos desde quando foi submetida a uma cirurgia para a retirada do tumor.

"Hoje faz cinco anos que eu operei, cinco anos que tive outra chance de viver. Não ando, mas isso não importa para mim. Claro que eu queria muito estar correndo, jogando bola, andando de skate, bicicleta. Mas só de estar viva e poder ver quem eu amo todos os dias, aprender mais e mais, é maravilhoso", escreveu a jovem.

"Agradeço todos os dias pelos médicos maravilhosos e atenciosos que eu tive, minha família, que me deu forças nos momentos mais difíceis, e, claro, agradeço muito a Deus. Obrigado por essa segunda chance", completou. Vale ressaltar que o câncer não tem relação com sua deficiência física.

Lorena criou sua página no YouTube em março de 2016, quando estava fazendo quimioterapia. Na época, ela perdeu os cabelos e usou isso de inspiração para dar ao seu canal o nome de Careca TV, que hoje já tem mais de 34 milhões de visualizações e 1,72 milhão de inscritos.

A adolescente sonhava em criar a iniciativa para narrar os games enquanto jogava, e passou a usar uma touca do personagem Jake, do desenho "Hora de Aventura", que virou sua marca registrada nos vídeos. Ela se curou em janeiro de 2017 e também anunciou no Instagram.

"Vivi quase dois anos difíceis. Perdi muitas veias e muitos amigos, mas também ganhei amizades que nunca serão desfeitas. Ganhei uma nova vida e hoje posso dizer: 'eu estou curada'", afirmou na época:

Diferente de alguns anos atrás, hoje Lorena Reginato está com cabelo comprido e esboça sua felicidade nas redes sociais.