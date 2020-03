‘O Equilibrista’ estreia hoje no Canal Brasil

Miriam Gimenes



10/03/2020 | 23:00



Coragem poderia ser o sobrenome do francês Philippe Petit. Porque é preciso ter muita para caminhar por corda de aço em grandes alturas, prática exposta no documentário O Equilibrista, que estreia hoje, às 20h, no Canal Brasil.

Petit, que sempre teve o sonho de caminhar no céu, começou a vida exibindo sua arte nas ruas de Paris. Os pequenos malabarismos diários, no entanto, eram apenas os primeiros passos de um homem destemido, capaz de realizar feitos tidos como impossíveis. Entre eles, andar entre os telhados das duas torres do World Trade Center.

O documentário, que faz parte da faixa É Tudo Verdade, narra toda a preparação do artista circense para realizar esse inimaginável feito.