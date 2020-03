Artistas homenageiam Clarice Lispector

Miriam Gimenes



10/03/2020 | 23:00



Clarice Lispector é uma das escritoras brasileiras mais lidas e comentadas de todos os tempos. E, neste ano em que completaria o centenário – em dezembro –, ela deve ganhar série de homenagens. Uma delas foi aberta ontem, na BBM (Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin) da USP, a exposição A Imagem e a Palavra – Encontro com Clarice Lispector. A organização é da aquarelista Altina Felício.

Nela, 33 artistas colocaram seus olhares sobre a obra da consagrada escritora e, usando de diversas técnicas, como gravuras, desenhos, pinturas, aquarelas e fotografias, além de instalações artísticas, ressignificaram sua obra. “São produções desafiadoras para o artista visual. Porque envolvem a transformação, em imagens, da palavra de Clarice Lispector, que escreve de uma forma provocativa e que leva à reflexão”, observa Felício.

Além da curadora, também participam da exposição Ana Maria Niemeyer, Angela Barbour, David Willian, Katia Canton, Margot Delgado, São Queiroz, Sylvia Soares, Marisi Mancini, entre outros.

Clarice foi uma escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira e é considerada uma das mais importantes literatas do século XX. Dona de uma personalidade forte e profunda, Lispector soube traduzir uma gama de sentimentos humanos, em especial os femininos, de maneira única.

A escritora morreu um dia antes de completar 57 anos, em 1977, por complicações de um câncer no ovário. Dois meses antes, publicou A Hora da Estrela, que viria a se tornar um dos seus mais conhecidos romances.



A Imagem e a Palavra – Encontro com Clarice Lispector – Exposição. Na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin – Cidade Universitária, campus Butantã. Até 30 de abril, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Gratuito.