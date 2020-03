Renata Dominguez se emociona com pedido de casamento no dia de seu aniversário: O sim mais importante

10/03/2020 | 15:10



Renata Dominguez dividiu com seus seguidores uma novidade e tanto: a atriz e apresentadora está noiva de Leandro Gléria! Pois é, a eterna Solene de Malhação foi pedida em casamento no último domingo, dia 8, quando completou 40 anos de idade. Por meio de seu Instagram, ela compartilhou uma série de fotos do momento do pedido e escreveu o seguinte:

Era pra ter sido um simples aniversário em família... se tornou o SIM mais importante, consciente e definitivo da minha vida. EU TE AMO.

Leandro, por sua vez, postou no Instagram uma homenagem e tanto para a amada - pelo aniversário dela - que é a mesma data em que se celebra o Dia das Mulheres:

Seu aniversário não poderia cair em uma data melhor do que no dia das mulheres. Vocês, mulheres, não poderiam ter uma representante melhor do sexo feminino. Uma pessoa de caráter sem igual, uma mulher incrível - linda, cheia de vida, companheira, sonhadora... Não é à toa que você ganhou o respeito e admiração de tantas pessoas... não surpreende nenhum pouco o tanto que você me ganhou e dominou todo o espaço no meu coração.

Ele ainda continua:

Re, sou seu fã... Eu admiro você como pessoa, mulher, amiga, companheira. Eu acho você linda. É por tudo isso, pelo bem que você me faz, por ser nossa estrela, a melhor posticinha e pelo ser humano incrível que você é, que te desejo o melhor nesse novo ciclo. Que papai do céu ajude você a conquistar todos seus sonhos e te traga muitas coisas boas nesse ano (quero compartilhar todas com você). E para as pedras que possam surgir no caminho, conte comigo pra superá-las. Estarei do seu lado para tudo, agora mais ainda. Sempre te apoiando e buscando formas de colocar um sorriso no seu rosto. Feliz aniversário, meu amor!!! Que seu dia e seu ano, assim como de todas as outras mulheres, seja lindo e leve. Você merece muito. Obrigado por tanto!!! Obrigado por fazer parte do meu dia a dia! Obrigado por ser um presente tão precioso! Eu te amo muito e sou um homem de sorte por ter você do lado nessa jornada.