Viagem de Páscoa: confira opções de destinos por até R$ 1.200

Passado a folia do Carnaval, é hora de programar a próxima viagem. Faltando um pouco mais de um mês para o feriado da Páscoa, que permitirá três dias de descanso, de 10 a 12 de abril, quem quiser aproveitar o período para dar uma escapada da rotina tem algumas opções no território brasileiro. A CVC, operadora de turismo, separou algumas sugestões para o período.

Viagem de Páscoa

Para atender os viajantes que desejam curtir a tradição da Páscoa, a operadora oferece pacotes para Recife e Porto de Galinhas, em Pernambuco, que já incluem ingressos para assistir ao espetáculo bíblico “Paixão de Cristo”, na cidade-teatro de Nova Jerusalém, localizada no município do Brejo da Madre de Deus, no agreste do estado. O valor do passeio, já com o traslado de ida e volta e ingresso, custa a partir de R$ 130.

A mineira Ouro Preto, declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, se destaca na Semana Santa com suas típicas procissões que percorrem ruas decoradas com tapetes coloridos feito de serragem. Para lá, a CVC oferece um pacote de dois dias, com transporte rodoviário, hospedagem no hotel Royal Center Hotel e passeios aos principais pontos turísticos do destino, por 10x sem juros de R$ 91,40 por pessoa.

Para quem não abre mão de curtir uma praia durante o feriado, a indicação é seguir rumo a Santa Catarina, no Sul do Brasil. O período do feriado é ideal para aproveitar bem a cidade de Balneário Camboriú. Para lá, a CVC oferece um pacote de quatro dias, com transporte aéreo, hospedagem no hotel Pires e traslados de chegada e saída, por 10x sem juros de R$ 115 por pessoa.

Outro destino praiano com ótimo custo-benefício para o feriado é a cidade do Rio de Janeiro. Um pacote de quatro dias, com passagem aérea e hotel, custa 10x sem juros de R$ 64,30 por pessoa.

Já aqueles que desejam aproveitar o feriado para curtir um clima de montanha, a cidade de Bento Gonçalves, uma das principais cidades da Serra Gaúcha, é a melhor opção. Conhecida pelas vinícolas, paisagens incríveis e gastronomia deliciosa, o destino é uma ótima pedida para quem busca uma viagem romântica no feriado. Com duração de cinco dias, um pacote completo com passagem aérea, hospedagem, traslado e passeios pelo destino sai por a partir de 10x de R$ 110 por pessoa.

Confira abaixo algumas sugestões da CVC. Os valores consideram saídas de São Paulo.

Sugestões de destinos

Angra dos Reis (RJ)

Saída: 9 de abril;

Inclui: Transporte Rodoviário + três noites de hospedagem + guia acompanhante;

Preço: A partir de R$ 1.107 por pessoa ou 10x de R$ 110,70.

Águas de Lindoia (SP)

Saída: 9 de abril;

Inclui: Transporte Rodoviário + três noites de hospedagem, com meia pensão + guia acompanhante + passeios aos principais pontos turísticos da cidade;

Preço: A partir de R$ 921 por pessoa ou 10x de R$ 92,10.

Balneário Camboriú (SC)

Saída: 9 de abril;

Inclui: Passagem aérea + três noites de hospedagem + traslado;

Preço: A partir de R$ 1.150 por pessoa ou 10x de R$ 115.

Bento Gonçalves (RS)

Saída: 10 de abril;

Inclui: Passagem aérea + quatro noites de hospedagem + traslado + citytour pelos principais pontos turísticos da cidade;

Preço: A partir de R$ 1.109 por pessoa ou 10x de R$ 110,90.

Recife (PE)

Saída: 8 de abril;

Inclui: Passagem aérea + seis noites de hospedagem + traslado + citytour pelos principais pontos turísticos da cidade;

Preço: A partir de R$ 1.209 por pessoa ou 10x de R$ 120,90.

