Turnê 'Amigos' terá três novas apresentações em 2020

10/03/2020 | 13:20



Os cantores - e amigos - Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo devem se apresentar em mais três oportunidades neste ano de 2020. Em 2019, eles retomaram o projeto "Amigos", em forma de turnê. Na ocasião, eles fizeram quatro shows: em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, este último que encerraria a turnê em 14 de dezembro.

Porém, nesta segunda-feira, 9, os sertanejos surpreenderam os fãs ao anunciarem que estarão de volta agora e com o mesmo repertório, com mais de 40 canções que marcaram gerações.

"Pode comemorar, amigos! Em 2019 lotamos arenas por todo o Brasil. Em 2020, seguimos na estrada!", escreveu o cantor Leonardo, no perfil oficial dele no Instagram.

Além dos dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, a turnê Amigos passará por Goiânia, em 27 de junho, Ribeirão Preto (SP), no dia 1º de agosto, e Uberlândia (MG), no dia 22 de agosto.