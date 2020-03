Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



10/03/2020 | 13:18



Com uma culinária vasta e muitas relíquias, o Peru é o destino perfeito para conhecer mais sobre história e as antigas civilizações do mundo. Durante cinco dias no país, os viajantes conseguem visitar a capital peruana, Lima, além de Cusco e Machu Picchu – sítio arqueológico eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno.

Lima

Muitas vezes, os turistas acabam deixando Lima de lado para visitar a famosa Cusco. Entretanto, a capital peruana tem muito a oferecer. Um dos destaques da cidade é o centro histórico, eleito Patrimônio Mundial da Unesco em 1988. Além de andar pelos prédios coloniais, os viajantes podem conhecer a Catedral de Lima, o Palácio Arquiepiscopal, e o Palácio Municipal. Durante dois dias no município,também dá para explorar os pontos mais importantes do local.

Cusco

Famosa por ser a capital do Império Inca, Cusco traz um pouco mais da história dessa civilização para os turistas. Alguns locais que não podem faltar durante uma visita à cidade são o Museu Inka, o Templo do Sol, a Catedral de Cusco e a Plaza de Armas. Além disso, os viajantes podem desfrutar de pratos típicos da região no Mercado de San Pedro e visitar o bairro de San Blas.

Machu Picchu

A 130 km de Cusco, Machu Picchu é um dos pontos mais importantes do país. Considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, o sítio arqueológico fica entre duas montanhas na Cordilheira dos Andes – a Machu Picchu e a Huayna Picchu. É possível fazer passeios agendados no local e explorar mais da região. Entretanto, os turistas devem se programar bem para fazer a viagem até lá, já que a área fica afastada das grandes cidades.

