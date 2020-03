Razer Gold dará até 70% de bônus para quem comprar moeda virtual de PUBG Mobile

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



10/03/2020 | 12:48



Recarregar créditos no PUBG Mobile usando Razer Gold será mais vantajoso com a promoção “Ganhe até 70% de bônus UC”, que começou nesta segunda-feira (9) e vai até 15 de março. Neste período, o jogador que comprar um PIN online ou um cartão-presente e usar para adquirir Unknown Cash, a moeda virtual do game, pode ganhar até 70% de bônus. Por exemplo, quem comprar R$ 10 receberá 10% a mais de moedas, enquanto quem gastar de R$ 20 até R$ 30 terá 43% a mais de UC – e assim por diante.

Com o PIN em mãos, basta escolher o pacote de UC que quiser no Midasbuy, página de compras do PUBG Mobile, inserir o ID do jogador e selecionar o Razer Pin como método de pagamento. Assim que efetuada a compra, basta confirmá-la na conta Razer Gold. Os valores do bônus irão aumentar gradualmente conforme o andamento da promoção.

A promoção é válida para recargas utilizando um PIN Razer Gold, que pode ser comprado online ou por meio de cartões presente adquiridos nas Lojas Americanas, Extra, Pão de Açúcar, Saraiva, Casas Bahia, Ponto Frio e BIG. Além dos cartões-presente, os jogadores podem aproveitar os benefícios carregando suas contas pelo site, em maquininhas de recarga em 300 mil pontos espalhados pelo Brasil, e por meio de boletos e depósitos em lotéricas.

Vale lembrar que, além dos bônus conquistados no ato da compra de UC, a cada compra efetuada com Razer Gold o jogador acumula Razer Silvers, que podem ser trocados por produtos e periféricos da marca, jogos na STEAM, itens e acessórios em mais de 33 mil jogos.

