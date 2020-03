Charlie Sheen é acusado de abusar sexualmente ex-ator mirim na década de 80

10/03/2020 | 12:11



Charlie Sheen está sendo acusado de abuso sexual no documentário Minha Verdade: O Estupro de Dois Coreys, lançado na última segunda-feira, dia 9, em Los Angeles, Estados Unidos. A produção é do ator Corey Feldman, conhecido pelo papel em Os Goonies, que, de acordo com o site Entertainment Weekly, afirmou ter sofrido abusos na infâncias junto com seu melhor amigo, o ator Corey Haim, morto em 2010.

Feldman e Haim foram dois atores mirins de extrema popularidade nos anos 80 e chegaram a trabalhar juntos em alguns clássicos, como Os Garotos Perdidos. De acordo com o ator, o propósito do documentário é divulgar os nomes de alguns assediadores e abusadores de Hollywood, dentre eles, Charlie Sheen, que teria supostamente abusado de Corey Haim durante as gravações do filme A Inocência do Primeiro Amor, em 1986.

Sheen negou as acusações anteriormente, mesmo assim, Feldman contou o que ouviu do amigo:

- Não foi algo que ele [Corey Haim] disse por acaso. Não foi como: Oh, aliás, isso aconteceu. Ele deu muitos detalhes. Ele me disse: Charlie me curvou entre dois trailers e passou lubrificante na minha bunda, então me abusou em plena luz do dia. Qualquer pessoa que passasse, qualquer pessoa poderia ver, relatou Feldman no documentário.

Na época do filme, Haim tinha apenas 13 anos de idade, enquanto Sheen já estava com 19 anos. A ex-esposa de Feldman, Susannah Sprague, também confirmou a informação sobre o abuso, dizendo que ouviu o mesmo relato de Haim.

- Ele [Corey Haim] compartilhou comigo que foi abusado no set do filme quando era menor. Ele me disse que era o seu colega o abusador e depois disse que Charlie Sheen fez isso.

Enquanto isso, Feldman contou que também foi abusado sexualmente quando jovem em Hollywood. Um dos crimes teria sido cometido pelo ator Jon Grissom, que atuou com ele e Haim em Um Sonho Diferente. Grissom, porém, negou as acusações.

Os outros nomes citados pelo ator são de Alphy Hoffman, dono de clubes noturnos nos Estados Unidos, e o próprio ex-empresário dele, Marty Weiss. Hoffman não se pronunciou, enquanto Weiss negou o caso no Twitter. Para o empresário, Feldman está inventando as acusações para que as pessoas acreditem no que aconteceu com Haim no set de A Inocência do Primeiro Amor.

Minha Verdade: O Estupro de Dois Coreys não tem previsão de estreia no Brasil.