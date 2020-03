Reação de Kate Middleton chama a atenção em vídeo que mostra reencontro com príncipe Harry e Meghan Markle

10/03/2020 | 12:11



Meghan Markle e príncipe Harry participaram, juntos, do último evento pela família real na última segunda-feira, dia 9. A presença do casal tem repercutido na mídia, principalmente porque a cerimônia da Commonwealth marcou o reencontro dos dois com príncipe William e Kate Middleton.

Agora, o viralizou o vídeo que mostra o exato momento em que os irmãos e suas esposas ficam frente a frente publicamente após meses! No registro, é possível ver Meghan dando um aceno discreto com a mão, enquanto William acena com a cabeça para o casal. Enquanto isso, Kate não olha para os dois e apenas cumprimenta o casal que está sentado atrás dela.

Nas redes sociais, o assunto repercutiu e os fãs não deixaram de comentar sobre esse reencontro:

Kate está com muita inveja, é visível.

William e Kate ignoraram eles. Que vergonha. Harry e Meghan são muito mais populares.

William e Kate têm muita classe. Meghan sorri para as câmeras e age toda inocente como se ela e Harry não tivessem causado uma tempestade de drama e desrespeito na família.

Lembrando que Harry e Meghan estão de volta à Inglaterra há alguns dias, ou seja, o casal pode já ter se reencontrado com William e Kate fora do olhar público.