Angelina Jolie conta que duas de suas filhas passaram por cirurgias e Brad Pitt não foi à premiação para estar com elas

10/03/2020 | 12:10



A atriz Angelina Jolie revelou em um artigo publicado na revista Time, no domingo, dia 8, Dia Internacional da Mulher, que duas de suas filhas passaram por cirurgias recentemente, contando ainda que uma delas tem feito o procedimento de forma recorrente.No artigo, a atriz diz que foi encorajada pelas filhas a escrever sobre o assunto, ainda no hospital, relatando o carinho que existe entre as duas, que passam por momentos complicados de saúde.

Ela entrega que a filha mais velha, Zahara, de 15 anos de idade, tem passado por cirurgias com frequência nos últimos dois meses, mas não detalha o motivo. Jolie explicou que uma das suas filhas mais novas realizou uma cirurgia no quadril, sem especificar quem seria. A revista People, no entanto, afirmou que Shiloh, de 13 anos de idade, teria realizado o procedimento, já que foi vista usando muletas recentemente.

Uma fonte do hospital ainda contou para a revista que Jolie tem estado ao lado das filhas, de pijama, na ala pediátrica do hospital. Brad Pitt, ex-marido de Jolie e pai das meninas, também estaria demonstrando todo seu apoio às filhas e, segundo a Us Weekly, ele até deixou de comparecer ao BAFTA, entregue no dia 2 de fevereiro, para acompanhar uma das cirurgias feitas por Zahara.

Eu passei os últimos dois meses entrando e saindo de cirurgias com minha filha mais velha, e há alguns dias ela viu sua irmã mais nova passar por uma cirurgia de quadril. Elas sabem que estou escrevendo isso, porque eu respeito a privacidade delas e nós discutimos isso juntas e elas me encorajaram a escrever. Elas entendem que passar por desafios médicos e lutar para sobreviver e se curar é algo a se orgulhar, diz Jolie no texto.

Ela ainda fala sobre o apoio delas para cuidarem uma da outra:

Minha filha mais nova estudou o trabalho das enfermeiras com a irmã e depois ajudou na outra vez. Eu vi como minhas filhas tão facilmente pararam tudo e colocaram a outra em primeiro lugar e sentiram a alegria de ajudar aqueles que amam. Eu também as assisti... encarar os medos com uma coragem resoluta. Nós todos conhecemos aquele momento em que ninguém pode nos ajudar, e tudo o que podemos fazer é fechar nossos olhos e respirar. Quando só nos podemos tomar o próximo passo ou atravessar a dor, então nos firmamos e fazemos isso.