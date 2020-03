10/03/2020 | 11:49



O governo da Espanha vai proibir eventos públicos que reúnam mais de mil pessoas em Madri, em duas áreas do País Basco e na comunidade autônoma de La Rioja, numa tentativa de conter a disseminação do coronavírus, anunciou hoje o ministro de Saúde do país, Salvador Illa. No restante do país, o governo irá avaliar a proibição de aglomerações caso a caso, acrescentou o ministro.