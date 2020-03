Obituário - 11 de março de 2020

Ademir Medici

11/03/2020



Santo André

Ana Wiety Paschoalini, 76, natural de Mauá (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André.

Dia 05. Cemitério Jardim da Colina.

Armelinda Amélia Falquetti Pereira, 73, natural de Fernandópolis (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Cemitério Vale dos Pinheirais.

Benedita Andreazzi de Brito, 87, natural de Santo André (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 05. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Fumi Kawanami, 72, natural do Japão. Residia na Vila Metalúrgica, em Santo André. Dia 05. Crematório da Vila Alpina.

Ilma de Castro Liborio, 91, natural de Lavras (MG). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 05. Memorial Jardim Santo André.

Leonora Savastani de Jesus, 84, natural de Avaí (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 05. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Quintim Augusto Gutierrez, 52, natural de Dracena (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 05. Memorial Jardim Santo André.

Walter Kirmeliene, 69, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Campestre, em Santo André. Dia 05. Cemitério Phoenix

São Bernardo do Campo

Eliomar Gomes de Araújo, 52, natural de São Bernardo do Campo. Residia no Jardim Santo Inácio em São Bernardo do Campo. Dia 05. Cemitério Pauliceia.

São Caetano do Sul

Margarete Furchini Fiuza, 69, natural de São Caetano do Sul (SP). Residia no Bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Dia 05. Cemitério da Saudade, Cerâmica.

Mauá

Osvaldo Aparecido Torquato, 68, natural de Bariri (SP). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 05. Cemitério Santa Lídia.

Rosa Fernandes, 81, natural de Duartina (SP), Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 05. Cemitério Santa Lídia.

Rita Cardoso Felipi, 92, natural de Piracaia (SP). Residia no Jardim Haydee, em Mauá. Dia 05> Vale dos Pinheirais.

Diadema

José Francisco de Sousa, 48, natural de São Julião (PI). Residia no Bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 05. Cemitério São Francisco, em São Julião (PI).

Sérgio Evaristo de Paula, 62, natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Elida, em Diadema. Dia 05. Cemitério Municipal de Diadema

William Jurgen Feliz da Silva, 25, natural de São Paulo (SP). Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 05. Cemitério Municipal de Diadema.

Ribeirão Pires

Gabriel Gonçalves da Silva, 24, natural de Mauá (SP). Residia na Vila Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 04. Cemitério São José

Kiyotaka Matsuda, 86, natural do Japão. Residia no Bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 05. Cemitério São José

Zenaide de Pereira Godoy, 62, natural de Mauá (SP). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 05. Cemitério São José