No BBB20, Victor Hugo cheira roupa de Guilherme e conversa sozinho no quarto como se estivesse com brother

10/03/2020 | 11:10



A situação de Victor Hugo no BBB20 está cada vez mais preocupante entre os fãs do brother! Depois de briga com Manu Gavassi e Gizelly, o psicólogo passou a se sentir excluído pelos confinados e acabou sendo indicado ao paredão pelo líder Pyong. Na última segunda-feira, dia 9, enquanto estava sozinho no quarto, VH começou a falar sozinho, como se estivesse com Guilherme, que já foi eliminado e era sua paixão platônica na casa.

Com as luzes do quarto apagadas, Victor achou uma peça de roupa que teria sido usada por Guilherme e passou a cheirá-la:

- Nossa Gui! Pelo amor de Deus, assim eu até desapaixono. Meu deus do céu Guilherme! Cancela! Cancela! Não tem nem como pegar de lembrança, essa aqui tem que queimar!, dizia ele aos risos.

Logo em seguida, Victor ainda ficou falando sozinho e deu sua opinião sobre Flayslane:

- Cara, a Flay é muito besta. Ela recebeu voto de Prior e ficou, tá é no jogo! Ela não consegue ter noção nenhuma de jogo, comentou.

Nas redes sociais, os internautas viralizaram o vídeo e demonstraram preocupação com o brother. No domingo, dia 8, durante o raio-X, VH também se lembrou de Guilherme e parabenizou o ex-brother pelo aniversário e ainda avisou que estava usando a correntinha deixada por ele para Gabi.

Em bate-papo com Gizelly, ele havia comentado sobre seus sentimentos em relação ao brother Guilherme:

- Nós três estamos muito bem. Eu já consegui organizar meus sentimentos, eu já vivi um trisal. Nossa relação é meio que assim, a diferença que não assumimos que somos um trisal e temos um relacionamento os três, mas nosso relacionamento tem sido assim. Eu sei que é uma forma diferente de amar, mas já vivi isso uma vez, foi incrível e se for para viver de novo eu vivo, adoro a Gabi, torço pelos dois juntos.

Durante a madrugada desta terça-feira, dia 10, o Instagram oficial de Victor Hugo foi hackeado, conforme relatou a família do rapaz logo após ter tido a conta recuperada. As fotos que já haviam sido postadas foram todas deletadas e agora o responsável por gerenciar o perfil publicou diversas imagens pedindo respeito ao brother: Todos merecem respeito, diz a mensagem em forma de hashtag, que acabou virando campanha no Twitter.

Alguns internautas ainda apontaram que, na verdade, a conta não havia sido hackeada, mas a própria família dele havia feito as alterações no intuito de repaginar o perfil e lançar a campanha a favor do brother, já que notaram que o nome do perfil tinha sido alterado para uma palavra que um serviço de tradução reconhece como respeito em árabe, justamente a palavra usada para apoiá-lo no confinamento.