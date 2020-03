Nas Ilhas Maldivas, Anitta come ouro e Pabllo Vittar brinca: C**a um relógio pra mim

10/03/2020 | 10:10



Após a maratona de Carnaval, Anitta está tirando merecidas férias! A cantora desembarcou nas Ilhas Maldivas, onde está curtindo a praia em um hotel paradisíaco e, por lá, tem mostrado a sua rotina por meio de vídeos e fotos nas redes sociais. Em um relato divertido, ela explicou algo inusitado:

- Gente, aqui eles têm mania de botar ouro em tudo! Do nada! Tudo o que chega de comida pra gente aqui, do nada o cara fala: eu vou botar ouro! Daí na bebida tem ouro! (...) A gente comeu ontem ouro... vou procurar pra ver se eu vou c***r ouro! Imagina?! Eu não sei como é o ouro dentro do nosso organismo! Como que é isso? Você vai c***r ouro? Vou ficar procurando hoje ou amanhã pra ver se vai sair dourado o negócio. Que loucura, cara!, disse, prometendo que, caso realmente saísse algo dourado, ela prometeu que mostraria aos seus seguidores.

Em outro momento divertido, ela dançou ao som de Ouro, de Pabllo Vittar, e depois, compartilhou a resposta da amiga ao seu vídeo:

- A Pabllo Vittar acabou de mandar uma resposta do meu Stories falando: c**a um relógio pra mim! Eu já vou dormir, sonhando com o modelo do relógio!

Depois, porém, ela atualizou os fãs e informou que não sai dourado, não sai brilhando!