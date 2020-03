Check-up de senha: extensão do Google alerta sobre combinações fracas e vazadas

Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/03/2020 | 09:18



O Google conta com um recurso nativo que faz análise de logins. Chamado de “Check-up de senha”, a ferramenta verifica se suas combinações são fracas, reutilizadas e até se já foram vazadas. É possível usar a ferramenta por meio de uma extensão para o navegador Google Chrome.

Na prática, o “Check-up de senha” analisa os logins que você já fez usando a conta do Google. Para isso, a empresa consulta uma série de fontes como Adobe, Bitly, Dropbox, LinkedIn, Badoo e até Neopets. A partir delas, ele consegue descobrir se você está protegido ou se as combinações são fracas, reutilizadas ou comprometidas.

Caso alguma senha tenha sido sinalizada – independentemente do grau –, o Google recomenda que o usuário troque a sequência. A empresa, inclusive, possui um guia que ensina a criar uma senha forte, com indicações como “uma fala importante de um filme ou discurso”. Clique aqui para acessá-lo.

Se você se interessou pelo recurso que controla senha, veja como usá-lo em sua conta do Google:

1. Vá até a Chrome Web Store e procure pela extensão “Check-up de senha” – ou clique aqui para acessá-la direto.

2. Dê um toque no botão “Usar no Chrome”. Em seguida, aperte “Adicionar extensão”.

3. Pronto! Basta clicar no botão dedicado no navegador para acessar as informações. Vale destacar que o Google também ficará de olho nos novos logins e avisará caso identifique algo estranho.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

E já que o assunto é Google, confira as pesquisas mais bizarras feitas pelos usuários: