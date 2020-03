Redação

Do Rota de Férias



10/03/2020 | 09:18



Com o fim do Carnaval, é dada a largada para o período de baixa temporada no Brasil. Normalmente, os viajantes que gostam de passear nos meses de contra o fluxo conseguem aproveitar pontos turísticos vazios e preços mais em conta.

O Peixe Urbano separou algumas promoções para garantir uma estadia ainda mais barata para os viajantes. Confira.

Destinos para aproveitar fora da temporada

Florianópolis (SC)

Enquanto o calor não vai embora, o período escolar é um momento bastante oportuno para conhecer as praias de Florianópolis. Além da hospedagem barata, a cidade fica mais tranquila nesta época. É o passeio ideal para famílias e casais em busca de sossego.

Caldas Novas (GO)

As águas quentes e termais do município atraem muita gente no inverno, especialmente em julho. Por isso, a dica é aproveitar o começo do outono, antes dos preços subirem e depois que as temperaturas baixaram, para curtir as delícias dos resorts.

Bonito (MS)

Falando em outono, essa também é a estação ideal para visitar Bonito. Fora da temporada, os passeios de ecoturismo ficam mais acessíveis e, como é um período de pouca chuva, os programas aquáticos são mais favoráveis. As cavernas, como a Gruta do Lago Azul, são passeios indispensáveis.

Serra Gaúcha (RS)

Nem só de calor vive o turismo nacional. Com a queda das temperaturas, nada mais justo que buscar destinos que valorizem o frio. Para garantir o preço mais em conta, basta planejar a viagem fora das férias escolares e feriados. A região conta com vinícolas, o parque de neve Snowland, festas temáticas e cidades históricas.

Natal (RN)

Natal, no Rio Grande do Norte, é uma opção para quem não abre mão de uma praia. Além das belas dunas e praias paradisíacas, o local conta com toda a infraestrutura e aspectos de uma cidade grande. Assim, as noites ficam mais badaladas, e os dias tranquilos.

Capitais dos estados brasileiros

Rio de Janeiro e São Paulo são algumas das cidades mais visitadas por turistas no País. Quem deseja sair desta ponte aérea e curtir outros lugares pode explorar as capitais dos estados brasileiros. No total, são 26 cidades, além do Distrito Federal.