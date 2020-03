10/03/2020 | 04:17



O presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, demonstrou cautela em relação aos possíveis efeitos da recente valorização do iene na economia japonesa.

"O (BoJ) vai tomar ações apropriadas, se necessário, e ao mesmo, considerar de forma abrangente o impacto de movimentos cambiais nos mercados financeiros, economia real e preços", disse Kuroda no Parlamento japonês nesta terça-feira.

Os recentes aumentos no valor do iene refletiram a demanda de investidores por uma moeda considerada mais segura em meio a crescentes temores relacionados à epidemia de coronavírus, comentou Kuroda. Fonte: Dow Jones Newswires.