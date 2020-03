PSL itinerante busca frear dissidências

Fábio Martins



10/03/2020 | 00:01



O comando paulista do PSL tenta organizar evento em Mauá na tentativa de alavancar projetos eleitorais na cidade e no Grande ABC. Com a desfiliação do presidente Jair Bolsonaro, o desempenho da legenda no pleito de outubro será colocado à prova, uma vez que o racha macro resultou em saídas em massa, com isolamento de algumas figuras que apostavam na onda bolsonarista. Em solo mauaense, houve atritos e ‘cabeçadas’ internamente. Autor do pedido de impeachment do prefeito Atila Jacomussi (PSB), Davidson Rodrigues de Souza se colocava como presidente municipal da agremiação, mas anunciou desligamento, diante do cenário local. Isso porque parece que está em vias de se efetivar o namoro do PSL com o vereador Professor Betinho, até então no DC. O ato na região, marcado para ocorrer segunda-feira, na Câmara, é chamado de PSL itinerante, anunciado com as presenças do presidente estadual da sigla, deputado Junior Bozzella, e do senador Major Olímpio. Será que vão frear as dissidências e sustentar projetos viáveis? O tempo dirá.

BASTIDORES

Recado

Presidente municipal do PSDB de Mauá e ex-coordenador regional do partido, Márcio Canuto demonstrou internamente insatisfação diante de conversas de correligionários para eventual filiação de Atila Jacomussi (PSB) ao tucanato ou a sigla aliada. Mencionou a pessoas próximas que iria levar o tema à estadual. Para ele, que foi secretário de Meio Ambiente de Atila, essa composição não deve acontecer, uma vez que o seu grupo, o mesmo do prefeito Orlando Morando, de São Bernardo, aposta na candidatura própria do empresário José Roberto Lourencini. Tem dito que a situação do voo solo já está pacificada em São Paulo.

Acumulou

Primeira-dama de Mauá e atual secretária das Mulheres, Andreia Rolim Rios foi designada pelo prefeito Atila Jacomussi (PSB) para assumir a Secretaria de Promoção Social, em substituição a Silvia Prin Grecco, que deixou a pasta recentemente para comandar a pasta da Pessoa com Deficiência no governo de Paulo Serra (PSDB), em Santo André. Na ocasião da mudança, João Favaro também foi anunciado como novo titular de Segurança Alimentar.

Migração

Eleito pelo PDT em 2016, o vereador Fernando Rubinelli, de Mauá, oficializou ontem a sua filiação ao PTB, ao lado do ex-parlamentar interino Osmar Santos, com as bênçãos do presidente paulista do partido, deputado Campos Machado, que deve ser mais uma vez oposição ao prefeito Atila Jacomussi (PSB). “Desde que conheci o Campos Machado tive muita vontade de me filiar ao PTB. Hoje realizo um sonho. O partido pode contar comigo na vereança de Mauá, levando os ideais petebistas e para ajudar (o ex-deputado) Wagner Rubinelli a ser o próximo prefeito de Mauá”, pontuou o vereador. Outra situação é que o ex-prefeito Donisete Braga migrou, recentemente, para o lado pedetista.