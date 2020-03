Pintado elogia poder de reação e força da torcida a favor do Netuno

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/03/2020 | 23:42



O empate contra a Inter de Limeira, domingo, no Estádio do Inamar, fez o Água Santa alcançar seis jogos seguidos sem perder no Paulista, período que coincide com a chegada do técnico Pintado. Desde então, foram duas vitórias e quatro igualdades, que tiraram o time de Diadema da última posição e colocaram como vice-líder, na briga pela classificação.

Nesta última partida, assim como ocorreu contra o Corinthians, o Água Santa teve de se superar para buscar o empate, depois de sair atrás no marcador. E o treinador apontou alguns motivos que ajudaram o Netuno a alcançar os placares.

“A torcida é fundamental. Estando junto com a gente é muito importante. É incentivo que sempre vamos lembrar e agradecer. E a maneira de agradecer é lutar até o fim, como fizemos, fomos em busca até o fim, gostaríamos de ter vencido, mas sair atrás e conseguir recuperação novamente mostra que temos força, que a equipe tem qualidade e não desiste, o que é mais importante”, disse o treinador.

Segundo Pintado, o time havia trabalhado outra situação para encarar o adversário de Limeira. “Tínhamos plano de sair na frente e passar mais dificuldade para a Inter. Só que foi previsão, não tem certeza do que pode acontecer. A dificuldade de sair atrás do marcador te obriga a abrir um pouco mais a equipe. Mas a reação, a luta até o fim, valeram bastante. Somamos mais um ponto, em busca do nosso primeiro objetivo (fugir do rebaixamento)”, declarou.

Faltam três rodadas para o fim da primeira fase.