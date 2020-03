Descer do telhado

Do Diário do Grande ABC



O aumento da tensão entre Executivo e Legislativo, ampliada em alguns graus desde sábado, quando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convocou a população para participar da manifestação de domingo, cujos alvos são especialmente o Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal), pode atrapalhar sobremaneira o andamento de reforma que interessa muito aos prefeitos do Grande ABC: o pacto federativo. O governo federal havia prometido para 2020 rediscutir as obrigações de cada ente da Nação, medida aguardada pelos municípios para desafogá-los financeiramente.

Faz quase um ano que a discussão sobre a necessidade de maior justiça entre receita e gastos começou. Em visita à assembleia da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), em abril de 2019, o ministro Paulo Guedes (Economia) se comprometeu a cuidar do assunto. Mas ficou apenas no discurso, conforme relembrou o vice-presidente da entidade, o são-caetanense José Auricchio Júnior (PSDB), em entrevista a este Diário. Em setembro, também em conversa com este jornal, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) reiterou ter ouvido o mesmo de Guedes. Até o momento, todavia, o assunto não avançou um único passo.

A expectativa era que a proposta de reconfiguração do pacto federativo fosse enviada ao Congresso neste ano, mas a turbulência política pode atrapalhar o cronograma. Além disso, é preciso reconhecer que, para o governo Bolsonaro, as prioridades são as reformas administrativa e tributária. Compreende-se, pois ambas podem tornar menos pesado o fardo das contas públicas. Já a repactuação das obrigações estaduais e municipais tende a gerar efeito contrário, onerando o orçamento da União.

Ou seja, se a pretensão dos municípios já era difícil em tempos de calmaria política, torna-se ainda maior dada a conflagração do ambiente. Os prefeitos, todavia, não podem se deixar contaminar pela efervescência do momento. É preciso manter a mobilização em alta, principalmente via FNP, para que a repactuação federativa desça do telhado onde subiu.