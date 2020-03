Do Dgabc.com.br



09/03/2020 | 21:47



A terça-feira será mais um dia típico de verão na região do Grande ABC. O dia será de céu parcialmente nublado, com Sol, calor e no final da tarde podem ocorrer pancadas de chuva isoladas.

Mínima prevista de 18ºC e máxima de 28ºC.

A tendência é de que as condições de tempo sigam com essa configuração ao longo de toda a semana.