Imigrantes será fechada para transporte de cargas especiais

09/03/2020 | 21:34



A pista norte da rodovia dos Imigrantes será fechada no trecho de serra a partir das 23h30 desta segunda-feira (9) para transporte de cargas especiais na via.Segundo a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a previsão é que a pista seja liberada até às 5h30 desta terça-feira.

O tráfego permanece normal em todas as rodovias do sistema. O tempo está bom e a visibilidade é boa.



Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar, obrigatoriamente, o trecho de serra da Anchieta.



O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida pode ser feita pelas pistas sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.