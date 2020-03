Calçadão da Senador Flaquer deve ser entregue até fim de junho

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 00:01



A Prefeitura de Santo André iniciou ontem as obras para implantação do novo calçadão comercial no trecho da Rua Senador Flaquer, no Centro. O objetivo é integrar a Coronel Oliveira Lima ao Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, formando extenso bulevar e eixo cultural. A iniciativa está prevista para ficar pronta no fim de junho.



A intervenção vai até o número 105 da Senador Flaquer, no encontro com a Rua Dr. Cesário Mota. O local receberá nova iluminação e paisagismo, além de ajustes semafóricos em virtude de alterações da circulação do trânsito nas redondezas.



Por causa das obras, o DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) interditou a via entre as ruas Coronel Fernando Prestes e Dr. Cesário Mota. Agora, para acessar a Rua Senador Flaquer, o motorista que estiver subindo a Rua Luís Pinto Flaquer precisa virar à esquerda na Rua Correia Dias, e à direita na Rua Dr. Cesário Mota, seguindo até a Senador Flaquer (veja mapa ao lado).



A equipe de reportagem do Diário esteve no local e identificou cavaletes em todo trecho, banners informativos no local para orientação de pedestres e motoristas, além de equipes do DET para acompanhamento. O trânsito na Rua Luís Pinto Flaquer ficou intenso durante todo o dia.



“Acredito que é só questão de tempo. Esperamos que as mudanças sejam positivas, já que esse pedaço sempre foi meio preocupante por causa do trânsito”, destaca o motorista e autônomo Edgar Monteiro, 42 anos.

Os comerciantes do local estão esperançosos com o novo calçadão, principalmente pelo aumento de pessoas que poderão andar pelo trecho. “O calçadão da Oliveira Lima sempre atraiu mais pessoas. Mas com essa emenda, o público pode continuar e caminhar por essa área. As expectativas estão altas com essa oportunidade”, comenta a vendedora de uma loja de roupa, Kelly Andrade, 30.



A aposentada Maria Francisca Araújo, 68, também aprovou a medida. “Acredito que também vá desafogar as outras ruas de comércio, principalmente aos sábados”, destaca.