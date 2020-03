Casal procurado por estelionato é preso em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



09/03/2020 | 21:10



Policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam neste domingo (8), em São Bernardo, casal - que não teve a identidade revelada - procurado pela justiça por estelionato.

Durante patrulhamento pela vila Duzzi, a equipe abordou homem em um veículo que estava sem documento e não sabia informar ao certo sua qualificação. Na sequência, os agentes seguiram até a residência do homem, sendo autorizados pela mulher a entrar na residência.

Com o documento de ambos em mãos, os policiais realizaram consulta via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), quando descobriram que ambos possuíam mandado de prisão a cumprir. O casal era dono de imobiliária e aplicavam golpes em vítimas, não repassando valores destinados a pagamento de entrada ou de imposto para proprietários dos imóveis, sumindo com o dinheiro após transferências bancárias.

Eles foram levados para delegacia, onde permaneceram detidos.