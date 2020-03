Cantillo é incluído em pré-lista da Colômbia e pode desfalcar Corinthians

09/03/2020 | 20:43



Se passou incólume pela convocação da seleção brasileira, o Corinthians pode ter desfalques em razão de outras equipes nacionais que disputarão as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Nesta segunda-feira, a seleção da Colômbia contou com o nome do volante Victor Cantillo em sua lista preliminar para a estreia na competição.

Um dos reforços do time paulista para a temporada, Cantillo foi incluído pelo técnico Carlos Queiroz na relação de 34 jogadores pré-convocados para os jogos contra Venezuela e Chile, no fim do mês. O treinador ainda vai definir quem serão os 23 chamados para estas partidas.

Se for mantido na relação de convocados, Cantillo tem chance de desfalcar o Corinthians na partida contra o Oeste, no dia 1º de abril, fora de casa, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão.

O volante ficaria sem condições de jogo se entrar em campo pela seleção colombiana na partida contra o Chile, no dia 31 de março, em Santiago.

Cantillo vem sendo titular da equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes no Paulistão. Uma das peças mais requisitadas pelo treinador, ele jogou 11 dos 13 jogos do time na temporada até agora. Só ficou de fora nos confrontos com Botafogo-SP e Mirassol, ambos pelo Estadual.