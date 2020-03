BBB20: veja quais famosos, além de Boninho e Rafael Portugal, podem ir à próxima festa do programa!

09/03/2020 | 19:11



No último sábado, dia 7, Boninho, diretor do Big Brother Brasil, comentou em seu Twitter sobre uma possível participação na próxima festa do BBB20:

Eu, Titi [referindo-se ao apresentador Tiago Leifert] e @rafaportugalc [mencionando o humorista Rafael Portugal, que tem um quadro de humor às terças-feiras no BBB20] estaremos na próxima festa de sábado, fantasiados. Promessa. Vou convidar também @brunogagliasso [Bruno Gagliasso].

Nesta segunda-feira, dia 9, a colunista Patrícia Kogut publicou uma nota mostrando quem são as outras - possíveis - participações. Dentre os supostos convidados, além de Tiago, Boninho e Bruno, estão: Thalita Rebouças, Ana Furtado, Camila Queiroz e Ana Clara.

Thalita, repórter do The Voice Kids, fez o pedido via Instagram:

Gênio! Me leva, chefe! Realiza meu sonho, vai! Nunca te pedi nada... mentira, pedi muito, mas vai que né.

A mulher de Boninho, Ana Furtado, também quis marcar presença na festa e pediu pelo Instagram:

Separa uma roupa e máscara que eu também vou de penetra!

Boninho disse a atriz Camila Queiroz que também estava convidada. A ex-participante do BBB18, Ana Clara, quis garantir seu lugar na festa e pediu para o chefe, que concedeu.

E aí? Será que os participantes do reality show contarão mesmo com presenças ilustres na próxima festa do programa?