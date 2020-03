Maiara e Fernando Zor desativam redes sociais e fãs suspeitam de término, mas assessoria nega: - Continuam juntos

09/03/2020 | 19:10



Maiara e Fernando Zor recentemente deram um susto em seus admiradores! O casal sertanejo desativou suas contas no Instagram, o que fez com que muitos seguidores suspeitassem que eles estariam vivendo uma crise na relação - já que, no final de 2019, quando tiveram um breve término, a cantora deixou de seguir o amado e excluiu todas as fotos com ele de suas redes sociais.

No entanto, a assessoria de imprensa da cantora afirmou que o casal ainda está firme e forte! Procurado, o assessor da dupla Maiara e Maraisa disse que a cantora decidiu dar um tempo das redes sociais para se focar em seus novos projetos, mas continuará presente no Instagram da dupla. Ele também negou os rumores de término:

- Eles continuam juntos.